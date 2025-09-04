Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Anschlussverkäufe bleiben aus

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Anschlussverkäufe bleiben aus

Nach den Kursverlusten von vorgestern – immerhin entsprach die damalige Hoch-Tief-Spanne von gut 500 Punkten der größten seit Ende Mai – sind beim DAX® die Kerzen mit kleinen Körpern zurück. Dabei haben die deutschen Standardwerte einen idealtypischen „doji“ ausgeprägt, d. h. Eröffnungs- und Schlusskurs lagen dicht beieinander. Gleichzeitig verblieb die gestrige Handelsspanne innerhalb des Pendants der Vorperiode, wodurch ein klassischer „inside day“ entsteht. In der Konsequenz nehmen Anlegerinnen und Anleger den unterstützenden Charakter der Haltezone bei 23.400 Punkten durchaus wahr. Die untere Begrenzung der Tradingrange der letzten Wochen fällt hier mit den alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten zusammen. Vor diesem Hintergrund gilt es, einen Bruch dieser Bastion unbedingt zu verhindern. Schließlich würde ansonsten eine Toppbildung vorliegen. Zusätzlich ließe sich das Anschlusspotenzial aus der derzeit bestehenden Schiebezone im Ausbruchsfall auf 1.200 Punkte taxieren. Kurzfristig würde dagegen eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.087 Punkten) die zuletzt zunehmenden Risiken eindämmen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Die Vola ist tot – lang lebe die Vola!
gnubreW
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Die Vola ist tot – lang lebe die Vola!
DAX® - Auf dem Stand von Mai
gnubreW
02. Sept. · HSBC
DAX® - Auf dem Stand von Mai
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden