DAX® - Stabile Seitenlage im September

Ein Ende der Lethargie bzw. der nächste Bewegungsimpuls wird beim DAX® weiterhin sehnsüchtig erwartet. Doch bis dahin müssen sich Anlegerinnen und Anleger in Geduld üben. Während übergeordnet die bekannte Tradingrange zwischen 23.400 und 24.600 Punkten unverändert Bestand hat, verharren die deutschen Standardwerte seit fünf Handelstagen innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September. D. h. die Handelsaktivität der letzten fünf Handelstage verharrt innerhalb der vor Wochenfrist gesetzt Leitplanken. Das untere Ende der damaligen Handelsspanne harmoniert bestens mit dem jüngsten Verlaufstief sowie mit den alten Ausbruchsmarken vom Frühjahr. Auf der Oberseite wären die beschriebenen Innenstäbe indes bei einem Anstieg über die Marke von 24.000 Punkten bzw. bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.080 Punkten) positiv aufgelöst.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.