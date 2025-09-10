DAX® - Stabile Seitenlage im September
HSBC · Uhr
Stabile Seitenlage im September
Ein Ende der Lethargie bzw. der nächste Bewegungsimpuls wird beim DAX® weiterhin sehnsüchtig erwartet. Doch bis dahin müssen sich Anlegerinnen und Anleger in Geduld üben. Während übergeordnet die bekannte Tradingrange zwischen 23.400 und 24.600 Punkten unverändert Bestand hat, verharren die deutschen Standardwerte seit fünf Handelstagen innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September. D. h. die Handelsaktivität der letzten fünf Handelstage verharrt innerhalb der vor Wochenfrist gesetzt Leitplanken. Das untere Ende der damaligen Handelsspanne harmoniert bestens mit dem jüngsten Verlaufstief sowie mit den alten Ausbruchsmarken vom Frühjahr. Auf der Oberseite wären die beschriebenen Innenstäbe indes bei einem Anstieg über die Marke von 24.000 Punkten bzw. bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.080 Punkten) positiv aufgelöst.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Ein Ende der Lethargie bzw. der nächste Bewegungsimpuls wird beim DAX® weiterhin sehnsüchtig erwartet. Doch bis dahin müssen sich Anlegerinnen und Anleger in Geduld üben. Während übergeordnet die bekannte Tradingrange zwischen 23.400 und 24.600 Punkten unverändert Bestand hat, verharren die deutschen Standardwerte seit fünf Handelstagen innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September. D. h. die Handelsaktivität der letzten fünf Handelstage verharrt innerhalb der vor Wochenfrist gesetzt Leitplanken. Das untere Ende der damaligen Handelsspanne harmoniert bestens mit dem jüngsten Verlaufstief sowie mit den alten Ausbruchsmarken vom Frühjahr. Auf der Oberseite wären die beschriebenen Innenstäbe indes bei einem Anstieg über die Marke von 24.000 Punkten bzw. bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.080 Punkten) positiv aufgelöst.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis