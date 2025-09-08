Werbung ausblenden
DAX® - Bewegungspotenzial in allen Zeithorizonten

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Bewegungspotenzial in allen Zeithorizonten

Bei unseren Analysen betrachten wir gerne die unterschiedlichen Zeitebenen und fügen diese anschließend zu einem Gesamtbild zusammen. Der Chartverlauf des DAX® liefert derzeit eine perfekte Blaupause für diese Vorgehensweise. Zunächst gab es im Tagesbereich in der vergangenen Woche eine dominante Kerze. Konkret: die dynamische Verkaufskerze vom 2. September, welche die Handelsspanne für die kommenden Tage bis zum Wochenende gesetzt hat. D. h. das Aktienbarometer hat seither drei Innenstäbe in Folge ausgebildet. Der Blick auf die höhere Zeitebene – sprich den Wochenchart – dokumentiert, dass die deutschen Standardwerte bereits seit Mai zwischen 23.400 Punkten und gut 24.600 Punkten per Saldo seitwärts tendieren. Wenn Anlegerinnen und Anleger im dritten Schritt den Monatschart auf den Prüfstand stellen, dann stechen sofort die letzten drei Monatskerzen ins Auge, welche allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen. Als Schnittmenge zwischen allen drei Zeithorizonten bleibt die sich derzeit aufstauende Bewegungsdynamik. In der Konsequenz spitzt sich die Entscheidungssituation beim DAX® immer mehr zu. Als Signalgeber fungieren unverändert die Leitplanken bei 23.400/24.600 Punkten.

DAX® (Monthly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



