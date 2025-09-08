DAX® - Bewegungspotenzial in allen Zeithorizonten

Bei unseren Analysen betrachten wir gerne die unterschiedlichen Zeitebenen und fügen diese anschließend zu einem Gesamtbild zusammen. Der Chartverlauf des DAX® liefert derzeit eine perfekte Blaupause für diese Vorgehensweise. Zunächst gab es im Tagesbereich in der vergangenen Woche eine dominante Kerze. Konkret: die dynamische Verkaufskerze vom 2. September, welche die Handelsspanne für die kommenden Tage bis zum Wochenende gesetzt hat. D. h. das Aktienbarometer hat seither drei Innenstäbe in Folge ausgebildet. Der Blick auf die höhere Zeitebene – sprich den Wochenchart – dokumentiert, dass die deutschen Standardwerte bereits seit Mai zwischen 23.400 Punkten und gut 24.600 Punkten per Saldo seitwärts tendieren. Wenn Anlegerinnen und Anleger im dritten Schritt den Monatschart auf den Prüfstand stellen, dann stechen sofort die letzten drei Monatskerzen ins Auge, welche allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen. Als Schnittmenge zwischen allen drei Zeithorizonten bleibt die sich derzeit aufstauende Bewegungsdynamik. In der Konsequenz spitzt sich die Entscheidungssituation beim DAX® immer mehr zu. Als Signalgeber fungieren unverändert die Leitplanken bei 23.400/24.600 Punkten.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.