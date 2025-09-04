Werbung ausblenden

Dax dürfte stagnieren - Porsche fliegt aus dem Index

Reuters · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Mittwoch war er um 0,5 Prozent auf 23.594 Punkte gestiegen. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA stützte die Börsen weltweit.

Anleger blicken deswegen vor allem auf den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Einen Vorgeschmack dürften am Donnerstag die Daten zum Stellenaufbau im Privatsektor des Anbieters ADP liefern. Aus dem Fed-Konjunkturbericht Beige Book ging hervor, dass sich Konjunktur und Beschäftigung zuletzt kaum oder gar nicht veränderten, während die Preise moderat stiegen. Hierzulande legen Forschungsinstitute ihre Herbstprognosen für die deutsche Wirtschaft vor.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG und der Laborausrüster Sartorius müssen den Dax verlassen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Für die beiden Werte rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals "Immoscout", Scout24, nach. Wirksam werden die Indexänderungen zum 22. September.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 23.594,80

EuroStoxx50 5.325,01

EuroStoxx50-Future 5.334,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 45.271,23 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 6.448,26 +0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 42.568,94 +1,5%

Shanghai 3.738,32 -2,0%

Hang Seng 25.031,31 -1,2%

