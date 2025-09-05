Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 05.09.2025

Trotz Erholung - Dax bleibt anfällig für neue Verkaufswelle

onvista · Uhr
Quelle: Lightman4289/Shutterstock.com
Dax-Widerstand:23.90024.040
Dax-Unterstützung23.40023.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Mittwoch ("Dax stabilisiert sich nach Rücksetzer – Abwärtsrisiko bleibt") lautete wie folgt:

“Die aktuell laufende Stabilisierungsphase könnte sich zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen in den kommenden Stunden. So lange die Kurse aber nicht nachhaltig zurück über den Bereich 23.900 bis 24.040 Punkte steigen, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht abwärts in den Bereich um 23.400 Punkte.“

Die avisierte Stabilisierungsphase setzte sich tatsächlich zeitlich und preislich weiter fort, heute Morgen kletterte der Index zeitweise wieder in den oberen 23.800er Bereich, knapp unterhalb der angesprochenen Widerstandszone 23.900 bis 24.040 Punkte.

Dax-Ausblick: 

An der übergeordneten Einschätzung vom vergangenen Mittwoch hat die gestrige Kursperformance wenig geändert: "So lange die Kurse nicht nachhaltig zurück über den Bereich 23.900 bis 24.040 Punkte steigen, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht abwärts in den Bereich um 23.400 Punkte." 

Allerdings ist hier das Chance-Risiko-Profil heute für eine erneute Shortspekulation auf eine weitere Verkaufswelle in den Bereich 23.400 bis 23.500 Punkte deutlich attraktiver als noch am Mittwoch. Erst Kurse oberhalb von 24.000 Punkten negieren die negative Einschätzung für den Index. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
