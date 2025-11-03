W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 03.11.2025

Dax legt zum Start der Woche zu

onvista · Uhr
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock

Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag erst einmal stabilisiert. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex in der Spitze um 0,8 Prozent auf mehr als 24.130 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er kehrte auch über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag erstmals seit zweieinhalb Wochen abgerutscht war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um bis zu 0,6 Prozent auf über 29.900 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte in ähnlicher Größenordnung zu. 

Zu den stärksten Titeln am deutschen Aktienmarkt zählt am Montagmorgen der Essener IT-Sicherheitskonzern Secunet. Die Aktie legt in der ersten Handelsstunde rund fünf Prozent zu. Bereits vergangene Woche hatten sich im Chart der Aktie positive Signale verdichtet. 

Gold über 4.000 Dollar

Der Goldpreis hält sich zu Wochenbeginn weiter oberhalb der Marke von 4.000 Dollar. Vergangene Woche Dienstag war der Preis für eine Unze (rund 31 Gramm) des Edelmetalls zunächst unter 3.900 Dollar gerutscht. Bereits am Tag danach war die Notierung aber wieder über die 4.000-Dollar-Schwelle gestiegen. 

Bitcoin-Kurs tritt auf der Stelle

Der Preis für eine Einheit der Kryptowährung Bitcoin liegt zu Wochenbeginn bei etwas mehr als 107.500 Dollar, nachdem er Anfang Oktober noch rund 125.000 Dollar betragen hatte – zugleich das bisherige Allzeithoch. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Schwelle ist bisher aber nicht gelungen.

(mit Material von dpa-AFX)

DAX (Kursindex)

