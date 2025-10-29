W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 29.10.2025

Dax-Anleger warten auf US-Zinsentscheid am Abend

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung23.70024.030

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax verbleibt im Vorfeld des heute Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank auch am Mittwoch bislang innerhalb der jüngsten Handelsspanne zwischen 24.030 Punkten auf der Unter- und 24.300 Punkten auf der Oberseite. Weder Käufer noch Verkäufer können derzeit entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Im Vorfeld des am Abend um 19 Uhr anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank will sich niemand mehr wirklich klar positionieren - wenig überraschend verbleibt der Dax daher zunächst weiter innerhalb der jüngsten Handelsspanne.

Neue nachhaltige Trendimpulse sind erst bei einem Ausbruch aus der genannten Spanne zu erwarten. Ein möglicher Impulsgeber für den Ausbruch in die eine oder andere Richtung könnte der heute Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank werden. Im Vorfeld besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

