Dax Chartanalyse 28.10.2025

Dax ist vor US-Zinsentscheid ohne klare Richtung

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung23.70024.030

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax verbleibt im Vorfeld des morgen Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank auch am Dienstagvormittag bislang innerhalb der jüngsten Handelsspanne zwischen 24.030 Punkten auf der Unter- und 24.300 Punkten auf der Oberseite. Weder Käufer noch Verkäufer können derzeit entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax verharrt weiter innerhalb der jüngsten Handelsspanne ohne klare Richtung. Neue nachhaltige Trendimpulse sind erst bei einem Ausbruch aus der genannten Spanne zu erwarten. Auf Grund der relativen Schwäche des Dax im Vergleich mit den US-Indizes in den vergangenen Tagen ist tendenziell ein Abrutschen nach unten charttechnisch etwas wahrscheinlicher.

Ein möglicher Impulsgeber für den Ausbruch in die eine oder andere Richtung könnte der morgen Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank werden. Bis dahin ist eine gute Option, sich neutral zu positionieren.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
