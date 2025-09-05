EQS-Adhoc: HelloFresh SE: Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE, beabsichtigt nicht, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus zu verlängern
05.09.2025 / 18:15 CET/CEST
Berlin, 5. September 2025 – Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE („Gesellschaft“), hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn John H. Rittenhouse, darüber informiert, dass er nicht beabsichtigt, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus weiter fortzusetzen, und mithin spätestens mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit am 30. April 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden und diese verlassen wird.
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert.
Thomas Griesel hat die Gesellschaft im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an.
