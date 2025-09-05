EQS-AFR: Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Saar / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.09.2025 / 13:39 CET/CEST
Hiermit gibt die Landesbank Saar bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.09.2025
Ort:
http://www.saarlb.de/Halbjahresfinanzbericht2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landesbank Saar
|Ursulinenstraße 2
|66111 Saarbrücken
|Deutschland
|Internet:
|www.saarlb.de
2193788 05.09.2025 CET/CEST