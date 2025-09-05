Werbung ausblenden

EQS-AFR: Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Saar / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.09.2025 / 13:39 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landesbank Saar bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2025

Ort:

http://www.saarlb.de/Halbjahresfinanzbericht2025

05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landesbank Saar
Ursulinenstraße 2
66111 Saarbrücken
Deutschland
Internet:www.saarlb.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2193788 05.09.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 04.09.2025
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurückgestern, 17:47 Uhr · onvista
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurück
US-Softwarekonzern
Salesforce vergrault Anleger mit Ausblick - Aktie schmiert abgestern, 14:56 Uhr · dpa-AFX
Salesforce vergrault Anleger mit Ausblick - Aktie schmiert ab
Dax Tagesrückblick 02.09.2025
Dax sackt ab - Immobilienwerte mit herben Verlusten02. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden