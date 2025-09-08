EQS-News: Finexity AG: FINEXITY-Aktie erfolgreich am Kapitalmarkt gestartet

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges

Positiver Kursverlauf am ersten Handelstag

Aktuelle Marktkapitalisierung von 55 Millionen EUR

Beantragung der DLT-TSS Lizenz noch im 4. Quartal

Hamburg/München, 08. September 2025

– Die Aktien der Finexity AG (ISIN DE000A40ET88 / WKN A40ET8 / Ticker FXT) haben am Freitag, 02. September 2025, ihren ersten Handelstag im Mittelstandssegment m:access der Börse München erfolgreich abgeschlossen.

Der erste Kurs wurde bei 44,20 EUR festgestellt. Die FINEXITY-Aktie schloss bei 48,00 EUR und verzeichnete damit ein Plus von 8,60 % gegenüber dem Eröffnungskurs. Auf Basis dieses Kurses liegt die Marktkapitalisierung bei rund 55 Mio. EUR. Das Handelsvolumen am ersten Tag belief sich auf knapp 45.000 EUR – ein erfreulicher Auftakt für eine Aktie im m:access-Segment.

„Der erfolgreiche Start an der m:access bestätigt das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie“, sagte Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. „Das Listing markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Kapitalmarktstrategie und unterstreicht unseren Anspruch, unsere Marktstellung als führende Infrastruktur- und Handelsplattform für tokenisierte Private Market-Investments sowohl über anorganisches als auch organisches Wachstum weiter auszubauen. Zudem halten wir an unserem Plan fest, im vierten Quartal die DLT-TSS-Lizenz zu beantragen, um unsere heutige OTC-Plattform in eine vollständig regulierte und hochskalierbare Multilateral Trading Facility (MTF) zu überführen.“

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

.

Medienkontakte

FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

presse@finexity.com

E-Mail:

sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

