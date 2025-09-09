Trading-Chance S&P 500: Die Luft wird dünner

Seit Jahresbeginn hat der S&P 500 Index 7,84 Prozent zulegen können. Das ist sogar weit unter dem Durchschnitt von 5er-Jahren innerhalb des Dekadenzyklus. Jahre, die auf „5“ enden sind die mit Abstand besten Jahre. Der S&P 500 legt hier im Schnitt 26 Prozent zu. Langfristig sind wir weiterhin positiv für Aktien gestimmt, auch wenn die Bewertungen inzwischen ambitioniert sind. Wir befinden uns bis Q3 2027 in einem großen Bullen-Zyklus, wie man anhand der folgenden Zyklus-Grafik sehen kann.

Quelle: www.realmoneytrader.com

FED Net-Liquidity

Die US-Notenbank und deren Geld-Politik beeinflussen die Wirtschaft und den amerikanischen Aktienmarkt stark. Wir betrachten an dieser Stelle einen Indikator, den Max Anderson entwickelt hat und in dem die Liquiditätskapazitäten (Balance Sheet, Repo usw.) erfasst und dargestellt werden. Wir betrachten hier die 12-Monats-Verändeurng, die bereits in der Vergangenheit gute Hinweise für Marktkorrekturen lieferte. Vor Korrekturen und Crashs im Aktienmarkt war die 12-Monats-Veränderungsrate der FED Net-Lqiuidity in Richtung -8 gesunken.

Quelle: www.gurufocus.com

Im nachfolgenden Chart können wir die Situationen anhand der senkrecht-gestrichelten Linien sehen. Es gab meist kurzfristige Korrekturen ab Oktober 2012, Dezember 2015, Oktober 2016, September 2018, Mai 2022 und Januar 2025. Zu diesen Zeitpunkten war der Indikator an oder gar unter -8 gesunken.

Quelle: www.tradingview.com

Im Kern geht es darum: Je mehr Liquidität seitens der FED in den Wirtschaftskreislauf gegeben wird, desto florierender die Wirtschaft. Je weniger Mittel frei zirkulieren, desto anfälliger wird das Wirtschaftsgebilde für Stagnation oder eine rezessive Phase.

Intermarkets negativ

Zuletzt blicken wir noch auf unseren Intermarket-Forecast, der auf Früh-Indikatoren fundamentaler Natur beruht. Die Intermarkets zeigen seit August 2025 und bis ins Frühjahr 2025 tendenziell abwärts. Das bedeutet freilich nicht, dass es sofort und durchgängig fallende Notierungen geben muss. Doch wir sehen anhand der Historie, dass der Markt sich auf Dauer meist in Richtung der Prognose entwickelt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Die Ausgangslage ist dazu angehalten, seine Aktienbestände zumindest zum Teil abzusichern. Hier für liefern die Intermarkets, wie auch die Net-Liquidity der US-Notenbank starke Hinweise. Eine Absicherung der Aktien-Engagements mit einem Short auf einen breit gefassten Index, wie den S&P 500, kann mit einem von uns nachfolgend vorgestellten Produkt erfolgen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 7367,31 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 6495 Punkte ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 7,52. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG93H5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6000 und 5500 Punkte

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UG93H5 ISIN DE000UG93H58 Basispreis 7367,31 Punkte K.O.-Schwelle 7367,31 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,52 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

