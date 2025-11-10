Aktienanalyse 10.11.2025
Petrobras: Dividende, Wachstum, Risiko - die Einordnung
onvista · Uhr
In dieser Ausgabe nimmt Martin Petrobras genauer unter die Lupe. Die Aktie steht regelmäßig im Mittelpunkt, wenn es um hohe Ausschüttungen, günstige Bewertung und starke Offshore-Projekte geht. Spannend ist es, wie sich Produktion, Investitionspläne und die Rolle des Staates im Unternehmen entwickeln und was das für Anleger bedeutet.
Martin spricht darüber, welche Signale die jüngsten Quartalszahlen senden, wie sich die Kapazitäten in den Tiefsee-Feldern entwickeln und warum die Bewertung der Aktie im internationalen Vergleich auffällt.
Außerdem geht es um das Zusammenspiel aus Dividendenpolitik, Ölpreis und Währungsrisiken – und wie man diese Faktoren realistisch einordnet.
