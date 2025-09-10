EQS-News: Börse Hannover: Erweiterung der Handelszeiten beim elektronischen Handelssystem European Investor Exchange

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hannover: Erweiterung der Handelszeiten beim elektronischen Handelssystem European Investor Exchange



10.09.2025 / 10:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: Erweiterung der Handelszeiten beim elektronischen Handelssystem European Investor Exchange Hannover, 10.09.2025 – Das elektronische Handelssystem der Börse Hannover - European Investor Exchange - erweitert seine Handelszeiten: Ab dem 15.09.2025 kann börsentäglich bereits ab 07:30 Uhr gehandelt werden. Bisher ist der Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich.



Mit der Verlängerung der Handelszeiten kommt die European Investor Exchange dem Wunsch der Handelsteilnehmer und Anleger nach, die nun von mehr Flexibilität im Handel profitieren.



Die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange ist eine gemeinsame Initiative von Börse Hannover und Scalable Capital. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern in Europa zugeschnitten.



Weitere Informationen unter: www.european-investor-exchange.com/de



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de



