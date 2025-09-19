Mega-Deal im Chip-Sektor
Uber-Drohnen, FedEx-Quartal, Intel-Deal: Das bewegt heute
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung analysiert Martin Goersch folgende Aktien: Stabilus, Norma, Ströer, Aumovio, DHL, Darden Restaurants, Live Nation, Tesla, Uber, Lennar, FedEx und Intel.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Uber – Drohnenlieferung vor dem Start
Uber testet die Zukunft der Essenslieferung – schnell, emissionsarm und völlig neu. Was steckt hinter der überraschenden Partnerschaft?
FedEx – Starke Zahlen, neue Risiken
Der Logistikriese liefert besser als erwartet, doch die globale Handelslage bleibt schwierig. Reicht das Momentum für weiteres Wachstum bei FedEx?
Intel – Milliarden-Deal mit Nvidia
Eine Investition verändert alles: Intel bekommt frisches Kapital und Zugang zu neuen Märkten. Was bedeutet das für die Chipindustrie?
