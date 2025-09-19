Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Uber – Drohnenlieferung vor dem Start

Uber testet die Zukunft der Essenslieferung – schnell, emissionsarm und völlig neu. Was steckt hinter der überraschenden Partnerschaft?

FedEx – Starke Zahlen, neue Risiken

Der Logistikriese liefert besser als erwartet, doch die globale Handelslage bleibt schwierig. Reicht das Momentum für weiteres Wachstum bei FedEx?

Intel – Milliarden-Deal mit Nvidia

Eine Investition verändert alles: Intel bekommt frisches Kapital und Zugang zu neuen Märkten. Was bedeutet das für die Chipindustrie?