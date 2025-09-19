Werbung ausblenden
Mega-Deal im Chip-Sektor

Uber-Drohnen, FedEx-Quartal, Intel-Deal: Das bewegt heute

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung analysiert Martin Goersch folgende Aktien: Stabilus, Norma, Ströer, Aumovio, DHL, Darden Restaurants, Live Nation, Tesla, Uber, Lennar, FedEx und Intel.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Uber – Drohnenlieferung vor dem Start

Uber testet die Zukunft der Essenslieferung – schnell, emissionsarm und völlig neu. Was steckt hinter der überraschenden Partnerschaft?

FedEx – Starke Zahlen, neue Risiken

Der Logistikriese liefert besser als erwartet, doch die globale Handelslage bleibt schwierig. Reicht das Momentum für weiteres Wachstum bei FedEx?

Intel – Milliarden-Deal mit Nvidia

Eine Investition verändert alles: Intel bekommt frisches Kapital und Zugang zu neuen Märkten. Was bedeutet das für die Chipindustrie?

Nvidia
Tesla
Intel
A
Aumovio
Deutsche Post
Uber
Ströer
Stabilus
NORMA Group
FedEx
Darden Restaurants

