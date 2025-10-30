Märkte heute 30.10.2025
Nach den Zahlen: Wo stehen die Tech-Giganten jetzt?
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Alphabet – Rekordquartal mit breiter Stärke
Ein historisches Umsatzniveau, starke Dynamik in Cloud und KI – doch wie nachhaltig ist der Trend? Martin ordnet die Zahlen von Google-Mutter Alphabet ein und spricht über Bewertung, Marktreaktion und Ausblick.
Meta – Stark im Kerngeschäft, aber steigende Kosten
Meta überzeugt mit Wachstum bei Nutzerzahlen und Werbung. Gleichzeitig steigen Investitionen deutlich. Was bedeutet das für Margen, Cashflows und die mittelfristige Renditeerwartung?
Microsoft – Beeindruckende Cloud-Nachfrage, aber hoher Investitionsbedarf
Azure wächst weiter kräftig, allerdings bei steigenden Infrastrukturkosten. Martin analysiert, ob die hohen Aufwendungen langfristig Wert schaffen – und wie Anleger die Entwicklung bei Microsoft bewerten können.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vor dem ZinsentscheidMercedes führt den Dax an, SoFi & Visa: Zahlen im Fokusgestern, 12:59 Uhr · onvista
Aktienanalyse 29.10.2025Nvidia nach der GTC: Was bedeutet die nächste Strategie-Stufe wirklich?gestern, 17:30 Uhr · onvista
Aktienanalyse 28.10.2025PayPal & ChatGPT: Enttäuschung oder strategischer Wendepunkt?28. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDiese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista