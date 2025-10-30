Nach den Zahlen: Wo stehen die Tech-Giganten jetzt?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Alphabet – Rekordquartal mit breiter Stärke

Ein historisches Umsatzniveau, starke Dynamik in Cloud und KI – doch wie nachhaltig ist der Trend? Martin ordnet die Zahlen von Google-Mutter Alphabet ein und spricht über Bewertung, Marktreaktion und Ausblick.

Meta – Stark im Kerngeschäft, aber steigende Kosten

Meta überzeugt mit Wachstum bei Nutzerzahlen und Werbung. Gleichzeitig steigen Investitionen deutlich. Was bedeutet das für Margen, Cashflows und die mittelfristige Renditeerwartung?

Microsoft – Beeindruckende Cloud-Nachfrage, aber hoher Investitionsbedarf

Azure wächst weiter kräftig, allerdings bei steigenden Infrastrukturkosten. Martin analysiert, ob die hohen Aufwendungen langfristig Wert schaffen – und wie Anleger die Entwicklung bei Microsoft bewerten können.