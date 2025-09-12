Trading-Chance T-Bond: Schwäche voraus?!

Was ist der T-Bond?

Der T-Bond sind die 30-Jährigen US-Staatsanleihen. Staatsanleihen sind Schuldverschreibungen, mit denen Staaten sich Geld leihen. Der Zinssatz (die Rendite oder Yield) hängt von der Bonität des Staates ab. Je höher das Ausfallrisiko, desto höher die Renditen, je geringer das Risiko, desto geringer die Renditen. Anleihenkurs (darauf spekulieren wir mit unserer heutigen Trading-Chance) und Anleihenrendite (Zins) verhalten sich invers zueinander. Steigen die Renditen, so sinkt der Kurs der Anleihe und umgekehrt.

Saisonalität

Innerhalb des Kalenderjahres gibt es bei den Staatsanleihen viel Leerlauf, sprich Phasen, in denen es keine Signifikanz und Regelmäßigkeit für eine spezifische Richtung gibt. Doch die Abschnitte, mit einer hohen Signifikanz lassen sich ausgezeichnet mit klar regelbasierten saisonalen Systematiken ausnutzen.

Nachdem die mehrmonatige Zeit, in der Anleihen naturgemäß steigen, hinter uns liegt, sind wir derzeit am Beginn eines Zwei-Monats-Zeitfensters, in dem die Anleihenkurse regelmäßig sinken. Konkret: Im September sinkt der Kurs des T-Bond im 20-Jahres-Durchschnitt um -0,9 Punkte, im Oktober gar um -1,36 Punkte. Wenn wir die Chancen für erfolgreiche Trades erhöhen wollen, sollten wir darauf achten, dass es längere zusammenhängende Zeiträume gibt, in denen ein Markt in eine spezifische Richtung tendiert. Hier haben wir einen Zwei-Monats-Zeitraum für die kurze Seite als Spekulationsgrundlage.

Quelle: www.market-bulls.com

COT-Inside´s zunehmend bearish!

Auch hier blicken wir wieder tiefer in die Insides des Commitment of Traders Report. Zur Erklärung: im Chart sehen wir oben (gelb) den Kursverlauf des T-Bond seit Mitte 2006. Darunter ist unser COT-INSIDE´s Indikator dargestellt (grün), der uns dimensioniert, in welchem Ausmaß die kommerziellen Marktteilnehmer den T-Bond verkaufen.

Wir steuern mit großer Dynamik auf die obere Signallinie (horizontal-rot) zu. Signale aus der Vergangenheit haben wir mit den lilafarbenen senkrechten Markierungslinien gekennzeichnet, so dass Sie sofort sehen, wie sich der Kurs der 30-jährigen US-Staatsanleihen unmittelbar nach derartigen Signalen entwickelt hat. Was wir sehen ist, dass der Anleihenkurs zuverlässig schwächelte, wenn ein solches Signal aufgetreten war.

Wir sind, wie gesagt, noch nicht ganz am Signallevel, und es muss auch nicht immer an dieses heran laufen. Bereits jetzt sehen wir, dass die kommerziellen Adressen so viel Futures verkaufen, wie nie in den vergangenen vier Jahren. Das unterstützt die Saisonalität, nach der ein Absinken der Notierungen bis in den November wahrscheinlich(er) ist.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

CoT-Daten und Saisonalität lassen eher fallende Kurse erwarten, weshalb wir einen Short-Trade (auf fallende Kurse) für den T-Bond aufgesetzt haben. Ein passendes Produkt, mit dem auch Sie an einer vermeintlich schwachen Entwicklung der 30-jährigen US-Staatsanleihen partizipieren können, haben wir bereits für Sie ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Bear Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 126,551 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 117,69 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 13,1. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PE19D3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 117-118 Pkt

Unterstützungen: 112 Pkt

Unlimited Turbo Bear Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE19D3 ISIN DE000PE19D37 Basispreis 126,551 K.O.-Schwelle 126,551 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 13,1 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

