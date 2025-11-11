Rocket Lab im Reality Check: Wachstum, Margen & Neutron-Plan

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie von Rocket Lab. Wir schauen uns an, was hinter den frisch gemeldeten Zahlen steckt, warum das Unternehmen aktuell so stark im Fokus steht und welche Entwicklungen im Launch- und Space-Systems-Geschäft gerade besonders aufmerksam verfolgt werden sollten.

Dabei geht es nicht nur um die reinen Kennzahlen, sondern vor allem darum, was sie für die Zukunft des Unternehmens bedeuten, welche Trends sich aus dem Auftragsbestand ablesen lassen – und warum der Markt auf genau diese Signale reagiert.

Wir sprechen über Wachstum, Margen, strategische Weichenstellungen und darüber, wie realistisch die nächsten Meilensteine wirken.

Wenn du wissen willst, ob das alles ein nachhaltiger Fortschritt ist oder nur ein Momentimpuls – dann bleib dran. Die entscheidenden Punkte klären wir im Video.