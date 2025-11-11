W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktienanalyse 11.11.2025

Rocket Lab im Reality Check: Wachstum, Margen & Neutron-Plan

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie von Rocket Lab. Wir schauen uns an, was hinter den frisch gemeldeten Zahlen steckt, warum das Unternehmen aktuell so stark im Fokus steht und welche Entwicklungen im Launch- und Space-Systems-Geschäft gerade besonders aufmerksam verfolgt werden sollten.

Dabei geht es nicht nur um die reinen Kennzahlen, sondern vor allem darum, was sie für die Zukunft des Unternehmens bedeuten, welche Trends sich aus dem Auftragsbestand ablesen lassen – und warum der Markt auf genau diese Signale reagiert.

Wir sprechen über Wachstum, Margen, strategische Weichenstellungen und darüber, wie realistisch die nächsten Meilensteine wirken.

Wenn du wissen willst, ob das alles ein nachhaltiger Fortschritt ist oder nur ein Momentimpuls – dann bleib dran. Die entscheidenden Punkte klären wir im Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rocket Lab USA

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 10.11.2025
Petrobras: Dividende, Wachstum, Risiko – die Einordnunggestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Problemegestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Petrobras, Exxon & Equinor
Welche Zukunft haben Ölaktien?heute, 12:00 Uhr · onvista
Welche Zukunft haben Ölaktien?
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden