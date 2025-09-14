Werbung ausblenden

SPD-Chef: Reform der Heizungsförderung «so schnell nicht»

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Fördermittel

Dorfmark (dpa) - Die von der schwarz-roten Koalition vereinbarte Reform der Heizungsförderung wird nach Einschätzung von Vizekanzler Lars Klingbeil noch dauern. Auf die Frage, ob innerhalb des nächsten Jahres damit zu rechnen sei, antwortete der SPD-Chef bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis in Niedersachsen: «Nee, so schnell nicht.»

Union und SPD müssten jetzt über eine Reform und Kürzungen verhandeln, sagte Klingbeil. Möglicherweise könne nicht im gleichen Umfang weitergefördert werden. Ein harter Abbruch, so wie man es vor einigen Jahren bei der E-Auto-Förderung erlebt habe, würde aber Probleme schaffen. «Da müssen wir in der Koalition Kompromisse finden», sagte Klingbeil.

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Alexander Mayer
Aktien, Gold, Bitcoin: Es hängt an der US-Notenbankgestern, 08:28 Uhr · decentralist.de
Aktien, Gold, Bitcoin: Es hängt an der US-Notenbank
"Bei einigen wird sich Existenzfrage stellen"
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochenheute, 04:01 Uhr · dpa-AFX
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen
Dax Chartanalyse 12.09.2025
Dax-Erholung nach EZB-Entscheid wird erneut abverkauft12. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 12.09.2025
Dax beendet Handel fast unverändert - Stagnation auf Wochensicht12. Sept. · onvista
Dax beendet Handel fast unverändert - Stagnation auf Wochensicht
Weitere Artikel
Werbung ausblenden