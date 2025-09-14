SPD-Chef: Reform der Heizungsförderung «so schnell nicht»
Dorfmark (dpa) - Die von der schwarz-roten Koalition vereinbarte Reform der Heizungsförderung wird nach Einschätzung von Vizekanzler Lars Klingbeil noch dauern. Auf die Frage, ob innerhalb des nächsten Jahres damit zu rechnen sei, antwortete der SPD-Chef bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis in Niedersachsen: «Nee, so schnell nicht.»
Union und SPD müssten jetzt über eine Reform und Kürzungen verhandeln, sagte Klingbeil. Möglicherweise könne nicht im gleichen Umfang weitergefördert werden. Ein harter Abbruch, so wie man es vor einigen Jahren bei der E-Auto-Förderung erlebt habe, würde aber Probleme schaffen. «Da müssen wir in der Koalition Kompromisse finden», sagte Klingbeil.
