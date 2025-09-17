Vor dem Fed-Entscheid

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Eli Lilly: FDA-Schock und Milliarden-Investition

Die US-Behörde greift hart durch – doch gleichzeitig plant Lilly einen massiven Ausbau der Produktion. Was bedeutet das für die Aktie?

Hims & Hers: FDA setzt die Bremse

Aggressives Marketing bringt das Telemedizin-Unternehmen in Schwierigkeiten. Der Markt reagiert deutlich – und Anleger stellen sich Fragen.

Hershey: Analysten feiern Comeback

Von „Sell“ direkt auf „Buy“ – und das mit kräftigem Aufschlag beim Kursziel. Was steckt hinter dem plötzlichen Optimismus?