Vor dem Fed-Entscheid
Eli Lilly, Hims & Hers, Hershey: FDA-Alarm & Analysten-Überraschung
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Zalando, Wacker Chemie, Deutsche Bank, FedEx, JP Morgan, Bloom Energy, RocketLab, Workday, Galaxy Digital, Eli Lilly, Hims & Hers und Hershey.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Eli Lilly: FDA-Schock und Milliarden-Investition
Die US-Behörde greift hart durch – doch gleichzeitig plant Lilly einen massiven Ausbau der Produktion. Was bedeutet das für die Aktie?
Hims & Hers: FDA setzt die Bremse
Aggressives Marketing bringt das Telemedizin-Unternehmen in Schwierigkeiten. Der Markt reagiert deutlich – und Anleger stellen sich Fragen.
Hershey: Analysten feiern Comeback
Von „Sell“ direkt auf „Buy“ – und das mit kräftigem Aufschlag beim Kursziel. Was steckt hinter dem plötzlichen Optimismus?
