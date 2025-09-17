Werbung ausblenden
Vor dem Fed-Entscheid

Eli Lilly, Hims & Hers, Hershey: FDA-Alarm & Analysten-Überraschung

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Zalando, Wacker Chemie, Deutsche Bank, FedEx, JP Morgan, Bloom Energy, RocketLab, Workday, Galaxy Digital, Eli Lilly, Hims & Hers und Hershey.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Eli Lilly: FDA-Schock und Milliarden-Investition 

Die US-Behörde greift hart durch – doch gleichzeitig plant Lilly einen massiven Ausbau der Produktion. Was bedeutet das für die Aktie?

Hims & Hers: FDA setzt die Bremse 

Aggressives Marketing bringt das Telemedizin-Unternehmen in Schwierigkeiten. Der Markt reagiert deutlich – und Anleger stellen sich Fragen.

Hershey: Analysten feiern Comeback 

Von „Sell“ direkt auf „Buy“ – und das mit kräftigem Aufschlag beim Kursziel. Was steckt hinter dem plötzlichen Optimismus?  

