Aktienanalyse

IonQ nach dem Investor Day: Chancen, Risiken, Roadmap

onvista · Uhr
IonQ hat beim Investor Day ein ambitioniertes Bild gezeichnet: Technologieführerschaft, Milliardenpläne, neue Deals - und gleichzeitig hohe Verluste.

Martin Goersch blickt für euch hinter die Schlagzeilen: Wo steht das Unternehmen wirklich, wie sieht die Roadmap aus und welche Fragen müssen Investoren sich jetzt stellen?

Bleibt dran bis zum Ende - dort geht’s um die spannendste Zahl des ganzen Tages. 

IonQ

