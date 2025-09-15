Aktienanalyse
IonQ nach dem Investor Day: Chancen, Risiken, Roadmap
onvista · Uhr
IonQ hat beim Investor Day ein ambitioniertes Bild gezeichnet: Technologieführerschaft, Milliardenpläne, neue Deals - und gleichzeitig hohe Verluste.
Martin Goersch blickt für euch hinter die Schlagzeilen: Wo steht das Unternehmen wirklich, wie sieht die Roadmap aus und welche Fragen müssen Investoren sich jetzt stellen?
Bleibt dran bis zum Ende - dort geht’s um die spannendste Zahl des ganzen Tages.
