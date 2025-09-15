ROUNDUP: LPKF senkt Jahresprognose wegen zurückhaltender Kunden

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF wird für das laufende Jahr pessimistischer und will seine Kosten weiter drücken. Wie das Unternehmen aus Garbsen am Montag mitteilte, bleibt die Auftragslage weiter deutlich hinter den Planungen des Managements zurück. Grund hierfür sei, dass Kunden wegen des US-Zollkonflikts ihre Lieferketten neu organisierten und Investitionsprojekte verschöben. Die LPKF-Aktie drehte in Reaktion auf die Prognosesenkung ins Minus. Am Nachmittag verlor das Papier zuletzt 1,4 Prozent.

Für 2025 geht das Management nun von einem Konzernumsatz in einer Spanne von 115 bis 125 Millionen Euro aus, nachdem es zuvor 125 bis 140 Millionen Euro angepeilt hatte. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) soll nun zwischen null und fünf Prozent liegen. Zuvor hatte der Vorstand hier noch sechs bis neun Prozent angepeilt.

Um den Auswirkungen auf das Jahresergebnis entgegenzuwirken, will die Unternehmensspitze die laufenden Maßnahmen zur Kostensenkung durch ein Umstrukturierungsprogramm verstärken. Am Nachmittag teilte der Konzern mit, dass die operative Marge in den prozentual zweistelligen Bereich steigen soll. Dazu würden Organisationsstrukturen und Prozesse verbessert.

Bereits bei Vorlage der Halbjahreszahlen hatte sich LPKF zu den weiteren Aussichten vorsichtig gezeigt. Die Risiken für den Ausblick und die Prognose hätten sich in den letzten Monaten weiter erhöht, hieß es Ende Juli./err/men/stw