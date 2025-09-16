fox e-mobility AG: Neue Investoren erwartet - Kapitalerhöhung von bis zu 7,3 Millionen Euro für die Herstellung des fahrbaren Konzeptfahrzeugs MIA 2.0 bis September 2026.



Neue Investoren erwartet bei fox e-mobility AG - Kapitalerhöhung von bis zu 7,3 Millionen Euro für die Herstellung des fahrbaren Konzeptfahrzeugs MIA 2.0 bis September 2026.

Düsseldorf, 16. September 2025

fox e-mobility AG, der an der Börse Düsseldorf notierte (ISIN DE000A40ZV71) deutsche Elektrofahrzeughersteller, hat gestern eine Kapitalerhöhung von bis zu 7,3 Millionen Euro mitgeteilt https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/1187943316/ und das dazugehörige Wertpapierinformationsblatt auf der Webseite unter https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/WpPG_fox_e_mobility_AG_WIB_Reinfassung_mit_JA.pdf veröffentlicht.

Die heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite der fox e-mobility AG veröffentlichten öffentlichen Bezugsangebots gibt den Aktionären der fox e-mobility AG das Recht, 10 neue Aktien für je eine Bestandsaktie zu 1,00 Euro pro Aktie zu beziehen.

https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf

Die Quirin Privatbank AG https://www.quirinprivatbank.de/kapitalmarktgeschaeft/corporate-finance ist die begleitende Investmentbank.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass bei der gegenwärtigen Kursentwicklung ein grosses Interesse der Aktionäre bestehen wird, von dem Bezugsrecht Gebrauch zu machen.

Die Gesellschaft erwartet auch Nachfrage von qualifizierten Investoren, die nach dem Ablauf der Bezugsfrist für Altaktionäre im Rahmen einer drei-tägigen Zeichnungsfrist vom 2 bis 7.Oktober 2025 in einer Privatplatzierung den Restbestand zeichnen können.

Der Emissionserlös wird zu 80% in die Entwicklung und vor allem Lieferung des ersten fahrbaren Konzeptfahrzeugs im September 2026 sowie die Vorbereitung der Serienproduktion fließen.

Weitere Pressemeldungen zu der konkreten Umsetzung des Konzeptfahrzeugbaus und der dahinterstehenden zukünftigen Partner und neuem Management folgen in den nächsten Tagen.

ir@fox-em.com

fox e-mobility AG

Königsallee 61

D-40215 Düsseldorf

Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A40ZV71 WKN: A40ZV7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg EQS News ID: 2198406

