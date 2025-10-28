Nordex, AMD und Qualcomm: Frische Signale aus drei Zukunftsbranchen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nordex - operative Erholung?

Nordex hat vorläufige Zahlen gemeldet, die auf eine klare Verbesserung beim Kostenmanagement und in der Projektabwicklung hindeuten. Wir schauen uns an, was hinter der angehobenen Margenprognose steckt und ob sich daraus eine nachhaltige Trendwende ableiten lässt.

AMD - Milliarden-Partnerschaft für Forschung & Energie

Gemeinsam mit dem US-Energieministerium arbeitet AMD an zwei neuen Supercomputern, die medizinische Forschung, Kerntechnik und Fusionsenergie voranbringen sollen. Wir sprechen darüber, warum diese Kooperation auch strategisch für AMDs Rolle im KI- und HPC-Markt wichtig ist.

Qualcomm - Einstieg in die KI-Datacenter-Welt

Qualcomm erweitert sein Geschäftsmodell: Weg von der Smartphone-Abhängigkeit, hin zu KI-Infrastrukturen. Doch die Branche reagiert gespalten. Wir ordnen ein, was realistisch ist und was noch Zukunftsmusik bleibt.