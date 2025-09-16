ProSiebenSat.1 senkt wegen anhaltender Werbeflaute Prognosen für 2025

(dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 wird für das laufende Jahr aufgrund des weiter schwierigen Werbemarktes pessimistischer und senkt seinen Jahresausblick. Wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Konzernumsatz unter Berücksichtigung des Verkaufs von des Vergleichsportals Verivox nun bei 3,65 bis 3,80 Milliarden Euro erwartet, nach zuvor 3,85 Milliarden plus oder minus 150 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen bei 3,77 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unter Berücksichtigung des Verivox-Verkaufs nun bei 420 bis 470 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 520 Millionen - plus/minus 50 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll unter Berücksichtigung von Steuereffekten über dem Vorjahresniveau von 229 Millionen Euro liegen.

Das Management von ProSiebenSat.1 geht davon aus, dass die wirtschaftliche Lage im deutschsprachigen Raum im wichtigen vierten Quartal, schwierig bleibe. Dies zeige sich zunehmend in der Werbenachfrage für September und in ersten Indikationen für Oktober, die sowohl im Fernsehen als auch bei den digitalen Werbeprodukten unter den Erwartungen lägen.

Für das dritte Quartal rechnet die Unternehmensführung mit einem Rückgang der Entertainment-Werbeeinnahmen im deutschsprachigen Raum im mittleren einstelligen Prozentbereich und im vierten Quartal mit einem leichten Rückgang.

Die gekappte Prognose belastete auch den Aktienkurs. Am Nachmittag sank die Aktie um bis zu 3,9 Prozent. Der Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./err/jha/