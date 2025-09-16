Werbung ausblenden

US-Einfuhrpreise steigen überraschend im August

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Importe haben sich im August überraschend verteuert.

Die Einfuhrpreise legten um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 0,2 Prozent im Juli.

Die Importpreise beinhalten nicht die höheren Zölle, die US-Präsident Donald Trump gegen Dutzende Handelspartner durchgesetzt hat. Dass die Preise dennoch anziehen, deutet darauf hin, dass die Exportländer die Belastung durch die neuen Zollabgaben nicht durch Preissenkungen ausgleichen. Zudem spiegelt sich darin teilweise die Dollarschwäche gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner der USA wider, wodurch Einfuhren teurer werden. Der handelsgewichtete Dollar hat in diesem Jahr um etwa 6,9 Prozent nachgegeben. Dies alles bestärkt die Erwartung von Ökonomen, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten anziehen dürften.

Teurer importiert wurden im August beispielsweise Konsumgüter (ohne Autos). Dafür mussten 0,7 Prozent mehr bezahlt werden als im Vormonat. Fahrzeuge verteuerten sich um 0,2 Prozent, Investitionsgüter um 0,5 Prozent.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

EUR/USD Wochenausblick 15.09.2025
Rückenwind für Euro-Käufer vor dem Zinsentscheidgestern, 14:35 Uhr · onvista
Rückenwind für Euro-Käufer vor dem Zinsentscheid
Preise fallen
Krise am chinesischen Immobilienmarkt hält angestern, 09:23 Uhr · Reuters
Krise am chinesischen Immobilienmarkt hält an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalheute, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden