Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Chartbild bei PVA Tepla trübt sich nach starkem Lauf ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von PVA Tepla nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Am Mittwoch sank der Kurs nochmals um mehr als vier Prozent auf 25,90 Euro. Die Aktien rutschten erstmals seit fünf Wochen wieder unter die 21-Tage-Linie. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Seit sieben Handelstagen nutzen Anleger den guten Lauf in diesem Jahr und machen Kasse. In der Vorwoche hatte die Aktie mit 31 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert, doch seither nun schon bis zu 18 Prozent an Wert verloren.

Sie gehören aber im laufenden Jahr weiter zur Gruppe der besten SDax -Werte, denn der Kurs hat sich verdoppelt./tih/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PVA TePla
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte mit Gewinnen eröffnen - Zinssenkungsfantasie11. Sept. · dpa-AFX
Wall Street dürfte mit Gewinnen eröffnen - Zinssenkungsfantasie
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden