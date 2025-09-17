Werbung ausblenden
Medienkonzern

Kursrutsch bei ProsiebenSat.1 geht nach Analystenurteilen weiter

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Andreas Prott/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Aktien von ProSiebenSat.1 ist am Mittwoch nach pessimistischen Analystenurteilen weiter gegangen. Zuletzt verloren sie sieben Prozent auf 5,72 Euro. Die im August noch spürbare Freude der Anleger über ein Übernahmeangebot des Konkurrenten MediaForEurope (MFE) ist schon länger verflogen. Ende August waren die Aktien mit 8,53 Euro auf ein Zweijahreshoch gestiegen, doch davon ist der Kurs mittlerweile um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Am Vortag hatte im späten Handel eine gekappte Jahresprognose dazu beigetragen.

Seit Anfang September ist bekannt, dass MFE die volle Kontrolle übernommen hat, indem die 75-Prozent-Schwelle überschritten wurde. Die Experten von Oddo BHF gaben nun am Mittwoch ihre bisher optimistische Einschätzung auf. Von Kepler Cheuvreux gab es die Empfehlung, die Anteile im Depot zu reduzieren.

Oddo-Experte Jerome Bodin stufte die Aktien von "Outperform" auf "Neutral" ab. Er verwies nach dem gesenkten Ausblick darauf, dass das Werbeumfeld in Deutschland schwach bleibe. Außerdem rechnet er damit, dass der neue Mehrheitseigner MFE künftig am Markt weitere Anteile zukauft, was ein neues Übernahmeangebot an die verbleibenden Aktionäre unwahrscheinlich mache.

Ähnlich wie Oddo warnte auch Kepler Cheuvreux davor, dass von der Übernahme nicht mehr viel Rückenwind zu erwarten sei. Der Aktienkurs sollte sich vorerst wieder mehr am fundamentalen Wert des Medienkonzerns orientieren, hieß es als Argument für die Einschätzung "Reduce". Synergieziele mit MFE bezeichneten die Kepler-Experten angesichts Werberückgängen und sinkender Zuschauerzahlen als "fantasievoll".

Der Medienkonzern hatte am Dienstag im späten Handel wegen des weiter schwierigen Werbemarktes seinen Jahresausblick gekappt. Der Aktienkurs nähert sich unter diesen Umständen wieder stark dem Tief seit 2009, das Ende 2024 mit 4,50 Euro markiert worden war. Das diesjährige Kursplus ist mittlerweile auf rund 15,5 Prozent geschrumpft. Beim Konkurrenten RTL sieht es 2025 mit einem Anstieg um knapp 37 Prozent deutlich besser aus./tih/gl/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media

Das könnte dich auch interessieren

Nach Milliardenkauf von Elon Musk
5,5 Prozent Plus: Tesla-Aktienkurs zieht weiter an15. Sept. · dpa-AFX
5,5 Prozent Plus: Tesla-Aktienkurs zieht weiter an
Spekulationen über Fusion mit Adidas
Aktienkurs von Puma zieht deutlich angestern, 14:17 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurs von Puma zieht deutlich an
Rüstungsbranche
Rheinmetall setzen Rekordjagd fort - Renk und Hensoldt im Minusgestern, 12:14 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall setzen Rekordjagd fort - Renk und Hensoldt im Minus
Aktienmarkt-Rally stockt
Zurückhaltung vor Zinsentscheid: US-Börsen leicht im Minusgestern, 17:08 Uhr · dpa-AFX
Zurückhaltung vor Zinsentscheid: US-Börsen leicht im Minus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden