APA ots news: Vollelektrischer Autotransport mit Hödlmayr und WK Wien

dpa-AFX · Uhr
    Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer  
Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei. 
Logistiker Hödlmayr nutzt einen seltenen elektrischen 
Transporter 

Wien (APA-ots) - Wien, 17.9.25 - "Unsere Unternehmen beweisen immer  
wieder, dass sie 
bei Innovationen ganz vorne dabei sind", freut sich Christian 
Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der 
Wirtschaftskammer Wien. Denn es gibt derzeit in ganz Europa nur 
wenige vollelektrische Autotransporter, zumeist Einzelanfertigungen. 

Der Fahrzeuglogistiker Hödlmayr besitzt einen davon und setzt ihn 
im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" ein. Darin 
verpflichten sich seit dem Vorjahr mittlerweile 41 Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu, emissionsfrei in den 1. 
und 2. Bezirk Wiens einzufahren. "Ein vollelektrischer 
Sattelschlepper mit Aufbau für Fahrzeuglogistik ist derzeit noch eine 
Seltenheit. Daher hilft sein Einsatz nicht nur, Emissionen 
einzusparen, sondern zeigt auch große Vorbildwirkung und liefert 
wertvolle Erkenntnisse für die E-Mobilität im Schwerverkehr", sagt 
Holzhauser. 

Enorme CO2-Einsparungen 

Bei dem Autotransporter von Hödlmayr handelt es sich um einen 
Mercedes E-Actros 300+ mit einem Aufbau von Kässbohrer. Dieser hat 
beladen eine effektive Reichweite von ca. 240 Kilometer und wird 
zwischen den Schichten bzw. über Nacht mit einer Schnelladestation 
mit mindestens 160 KW geladen. 

"Als international tätiges Logistikunternehmen tragen wir 
Verantwortung für die Zukunft", erklärt CEO Johannes A. Hödlmayr. 
"Der Einsatz von E-Lkw ist für uns ein konsequenter Schritt, um 
Emissionen zu reduzieren und innovative Technologien aktiv in unsere 
Transportprozesse zu integrieren. Mit der Teilnahme am Zero Emission 
Projekt der Wiener Wirtschaftskammer setzen wir bewusst ein Zeichen: 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen einander nicht aus, 
sondern sind die Basis für eine zukunftsfähige Mobilität." 

Der Transporter spart im Vergleich zu einem Verbrenner fast 
59.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Zwei weitere E-Lkw folgen und sollen 
Hödlmayr helfen, bis 2040 bis zu 90 % der Flotte mit erneuerbaren 
Energiequellen zu betreiben. Dafür wird derzeit auch eine PV-Anlage 
mit 5,8 MWp errichtet. 

Projekt "Zero Emission Transport" 

Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen 
Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, 
emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. 
Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu 
bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener 
Wirtschaftsverkehrs zu sammeln. 

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter 
www.wko.at/wien/zet 

