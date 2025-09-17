BlackRock Marktausblick: Ein neues Umfeld für Einkommen in Portfolios



Die wichtigsten Themen des Marktausblicks vom 25. August 2025

verfasst von Tuan Huynh, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock in Deutschland

Anhaltend hohe Zinssätze eröffnen solide Einkommensquellen. Bevorzugt werden kurz- und mittelfristige Staatsanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und ausgewählte Unternehmensanleihen.





Europäische festverzinsliche Wertpapiere stehen gegenüber US-Papieren im Fokus, da der fiskalische Ausblick in Europa stabiler erscheint. Insbesondere europäische Bankanleihen überzeugen durch solide Finanzergebnisse und ihre geringe Anfälligkeit gegenüber Zolleffekten.





In einem bemerkenswerten Wandel erzielen mittlerweile rund 80 % der globalen festverzinslichen Anlagen Renditen von über 4 %. Die Zinssätze haben sich damit auf einem Niveau eingependelt, das über dem vor der Pandemie liegt.





Mehr dazu auf iShares.de





Risikohinweise





Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.





Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht das einzige Kriterium für die Auswahl eines Produkts oder einer Strategie darstellen.





Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen sinkt oder steigt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang einer Anlage nach sich ziehen können.





Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.







