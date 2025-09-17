Der Dax hat sich am Mittwoch nach seinem Kursrutsch tags zuvor stabilisiert. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend hielten die Anleger aber ihre Füße still.

Der deutsche Leitindex gewann 0,13 Prozent auf 23.359 Punkte. Zeitweise legte er sogar gut 0,6 Prozent zu, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war.

Der am Vortag ebenfalls schwache MDax der mittelgroßen Unternehmen ging 0,39 Prozent höher mit 30.217 Zählern aus dem Handel.

An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed am Abend erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Spannend bleibt neben der Frage nach der Größe des Zinsschritts aber auch der Blick nach vorn.

"Mit seiner Rhetorik dürfte Fed-Chef Jerome Powell die Weichen für die Aktienkurse der kommenden Wochen und Monate stellen", konstatierte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.Marktexperte Marcel Mußler betonte ebenfalls die Wichtigkeit der Wortwahl von Powell: "Stellt die Fed weitere Zinssenkungen in diesem Jahr offensiv in Aussicht oder erinnert sie wieder einmal mahnend daran, dass sie auch der Preisstabilität verpflichtet ist?" Davon werde die Reaktion der Anleger abhängen.

Neben der Fed sorgte auch ein Medienbericht für Zurückhaltung. Der "Financial Times" zufolge verlangt China von seinen Tech-Unternehmen einen Verzicht auf KI-Computerchips des US-Branchenriesen Nvidia. Dieser Schritt würde nicht nur den Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA weiter zuspitzen, sondern auch den KI-Hype etwas dämpfen.

Rheinmetall, Hensoldt und Renk mit Kursverlusten

Am deutschen Aktienmarkt waren Rüstungstitel zur Wochenmitte nicht gefragt: Im Dax ging es für Rheinmetall um etwa 0,6 Prozent runter, während im MDax Hensoldt und Renk um gut 0,7 beziehungsweise 1,5 Prozent fielen.

Die Aktien von Schwergewicht SAP starteten nach einer zweimonatigen Talfahrt mit plus 3,2 Prozent einen Erholungsversuch und setzten sich damit an die Dax-Spitze. Jefferies-Analyst Charles Brennan betonte am Vorabend, er rechne bei den Titeln mit einer Kurswende.

Investoren-Gerüchte treiben Puma-Aktie nach oben

Puma lag mit einem Kussprung von fast 16,8 Prozent an der MDax-Spitze. Laut dem "Manager Magazin" interessieren sich Finanzinvestoren für den von Großaktionär Pinault gehaltenen Anteil des Sportwarenherstellers.

Beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommen die am Vortag vorgestellten Mittelfristziele weiter gut an, wie ein erneutes Kursplus von circa 7,4 Prozent und der Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax belegten. Dort lag auch Formycon mit einem Anstieg um 3,5 Prozent weit vorn. Der Biosimilar-Hersteller schloss eine weitere Vertriebspartnerschaft für sein Biosimilar zu Bayers Augenmedikament Eylea. Damit winkten Formycon weitere Lizenzzahlungen, sagten Händler.

ProSiebenSat.1-Aktie stürzt weiter ab

Unter Druck stand dagegen ProSiebenSat.1. Mit einem Minus von 2,4 Prozent setzten die Titel ihre steile Talfahrt fort. Am Dienstagnachmittag hatte bereits eine Senkung der Jahresziele belastet. Nun stuften mit Oddo BHF und Kepler Cheuvreux gleich zwei Häuser ProSiebenSat.1 ab.

Die Aktien von Wacker Chemie verzeichneten einen Kursrückgang von etwa 0,2 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Titel des Chemiekonzerns gleich doppelt ab und spricht jetzt ein "Underweight"-Votum aus.

(mit Material von dpa-AFX)