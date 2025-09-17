max. Equity Marketing: Starke Partnerschaft für den europäischen Kapitalmarkt / Maximilian Fischer und Manuel Taverne bündeln ihre jahrzehntelange Erfahrung und schließen strategische Partnerschaft



München, 17. September 2025; Die max. Equity Marketing GmbH gibt die Gründung einer zukunftsweisenden Partnerschaft zwischen Maximilian Fischer und Manuel Taverne bekannt. Mit vereinter Kraft und jahrzehntelanger praktischer Erfahrung am europäischen Kapitalmarkt gehen die beiden renommierten Branchenexperten einen neuen, gemeinsamen Weg. Die Kombination ihrer Kompetenzen steht sinnbildlich für die Qualität und Expertise, die max. Equity Marketing ab sofort ihren Kunden und Partnern bietet.

Eine Partnerschaft aus Erfahrung

Das Fundament der Partnerschaft ist das breite Spektrum an Wissen und die tiefe Praxiserfahrung: Maximilian Fischer und Manuel Taverne zählen zu den profiliertesten Persönlichkeiten im deutsch-sprachigen Kapitalmarkt.

Maximilian Fischer ist Gründer und Geschäftsführer der auf Investor Relations- und Kapitalmarkt-Beratung spezialisierten max. Equity Marketing GmbH und in der Kapitalmarkt- und Investor Relations Szene bestens vernetzt. Durch seine über 25-jährigen Erfahrungen aus der Begleitung von zahlreichen Kapitalmaßnahmen und Börsengängen unterstreicht er die hohe Kompetenz und Qualität seiner Arbeit und ist ein gefragter Partner und Berater.

Manuel Taverne blickt auf eine einzigartige Laufbahn im Kapitalmarkt zurück. In leitenden Positionen hat er über zwei Jahrzehnte hinweg die Entwicklung von Unternehmen, Strategien und Kapitalmarkttransaktionen in Österreich und Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Seine Erfahrung aus drei Börsengängen in Folge und einem Transaktionsvolumen von rund einer Milliarde Euro haben ihn zu einer gefragten Stimme in der Branche gemacht.

Die Vision: Neue Maßstäbe im Kapitalmarkt setzen

Die Partnerschaft ist die konsequente Antwort auf die zunehmenden Herausforderungen von Small und Mid Cap Emittenten in Europa. Fischer und Taverne bündeln ihre Kompetenzen, um innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Investoren und Marktteilnehmende zu entwickeln.

Maximilian Fischer erklärt: „Mich macht es stolz, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach Gründung der max. Equity Marketing GmbH den richtigen Partner für unser Unternehmen und unsere Vision und Werte gefunden zu haben. Durch unsere komplementären Netzwerke gepaart mit einem intensiven Erfahrungsschatz finden wir als Team Lösungen für jedes kapitalmarktaffine Unternehmen.“

„Es geht uns darum, Brücken zu bauen – zwischen Unternehmen und Investoren, zwischen Ideen und Märkten, zwischen Vision und Umsetzung. Unsere Partnerschaft basiert auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und dem Willen, gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen.“, ergänzt Manuel Taverne.

Kernkompetenzen der max. Equity Marketing GmbH

Die Gesellschaft versteht sich als innovativer Lösungsanbieter für alle Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Das Leistungsportfolio reicht von strategischer Kapitalmarktberatung über Unternehmenskommunikation bis hin zu Investor-Relations-Strategien und Marketing.

Strategische Kapitalmarktberatung: Analyse und Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte für Börsengänge, Kapitalerhöhungen und andere Kapitalmarkttransaktionen.

Investor Relations: Entwicklung und Umsetzung moderner IR-Strategien, Unterstützung bei der Positionierung am Markt, Organisation von Roadshows und Investorenkonferenzen.

Unternehmenskommunikation: Beratung bei Kommunikation, Storytelling und Medienarbeit in einem zunehmend digitalen Umfeld.

Kapitalmarkt- und Marketingkampagnen: Konzeption und Umsetzung von zielgerichteten Kampagnen zur Steigerung der Sichtbarkeit und Reputation.

Workshops & Coaching: Individuelle Trainings für Management und IR-Teams, um aktuelle Trends und regulatorische Anforderungen optimal zu nutzen.

Stimmen zur Partnerschaft

Die Reaktionen aus der Branche sind bereits zum Start der Kooperation unter dem Dach der max. Equity Marketing GmbH äußerst positiv. Wegbegleiter sehen in der Bündelung der Kompetenzen von Fischer und Taverne eine Bereicherung für den europäischen Finanzplatz.

Markus Rieger, Vorstand der GoingPublic Media AG und langjähriger Geschäftspartner kommentiert: „Mit Maximilian Fischer und Manuel Taverne treffen zwei Persönlichkeiten aufeinander, deren nachgewiesene Expertise und Netzwerke vielen Unternehmen neue Türen zum Kapitalmarkt öffnen werden.“

Internationales Netzwerk und regionale Verwurzelung

Beide Partner verfügen über tragfähige Netzwerke in den wichtigsten Finanzzentren Europas. Gleichzeitig sind sie fest in der Region verwurzelt und verstehen die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen ebenso wie die Anforderungen internationaler Konzerne. Diese doppelte Perspektive ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Entwicklung nachhaltiger Kommunikationsstrategien.

Zukunftsaussichten

Mit max. Equity Marketing wollen Fischer und Taverne neue Impulse setzen: „Unsere Mission ist es, Unternehmen fit für den Kapitalmarkt der Zukunft zu machen und Werte zu schaffen, die Bestand haben“, betonen die beiden Geschäftspartner unisono.

Über die Partner

Maximilian Fischer ist Gründer und Geschäftsführer der auf Investor Relations- und Kapitalmarkt-Beratung spezialisierten max. Equity Marketing GmbH in München. Davor war er bis 2004 Leiter Investor Relations und Konzernpressesprecher eines SDAX-Wertes. Der gelernte Bankkaufmann startete nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften seine Karriere 1994 bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Price Waterhouse. Von 1997 bis 2001 arbeitete Maximilian Fischer im Finanzbereich der Siemens AG, zuletzt im Investor Relations Team, wo er während des NYSE-Börsengangs in USA der IR-Ansprechpartner war. Maximilian Fischer ist Autor zahlreicher Fachartikel rund um das Thema Investor Relations.

Manuel Taverne blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kapitalmarktkommunikation in Österreich und Deutschland zurück und hat in seiner bisherigen Laufbahn Börsengänge begleitet und den Bereich Investor Relations bei drei Unternehmen nach dem IPO erfolgreich aufgebaut. Darüber hinaus war er auch bis 2017 Mitglied des Vorstands des Cercle Investor Relations Austria (CIRA).

Manuel Taverne wurde für seine Tätigkeit mehrfach ausgezeichnet und gewürdigt - FINALIST "RISING STAR" European IR Magazine Award, – nominiert IR MAGAZINE AWARDS "BEST INNOVATION IN SHAREHOLDER COMMUNICATIONS", Gewinner EUROPEAN SHAREHOLDER VALUE AWARD sowie mehrfache Auszeichnungen für die Qualität von Geschäftsberichten.

Kontakt

Für weitere Informationen, Presseanfragen oder Gesprächstermine stehen Ihnen Maximilian Fischer und Manuel Taverne gerne zur Verfügung.

max. Equity Marketing GmbH

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Maximilian Fischer

e-Mail: m.fischer@max-em.de

Manuel Taverne

e-mail: m.taverne@max-em.de

