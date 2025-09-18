Tesla - Dynamischer Ausbruch …

… und ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money Management, wenn ein Trade ins Laufen kommt. So lässt sich die charttechnische Situation der Tesla-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Der zuletzt diskutierte Vola-Impuls bzw. die „bullishe“ Auflösung des vorliegenden Dreiecksmusters haben ihre Wirkung auf das Papier nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. und 15. September). Das zwischenzeitlich aufgestaute Bewegungspotenzial entlädt sich nun erwartungsgemäß auf der Oberseite, sodass der Titel auf dem besten Weg ist, das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der o. g. Dreiecksformation – von rund 90 USD unmittelbar abzuarbeiten. Das entsprechende Kursziel von 445 USD reicht aus, um das bisherige Jahreshoch vom Januar bei 439,74 USD anzusteuern. Danach rückt das historische Rekordlevel (488,50 USD) zumindest wieder auf die Agenda. Aber auch in Sachen „Stopp-Management“ bietet der aktuelle Kursverlauf eine echte Orientierungshilfe. So dient das obere Bollinger Band (akt. bei 417,94 USD) in Zukunft als eine erste Unterstützung. Charttechnisch viel wichtiger sind aber die auf dem Weg nach Norden gerissenen Aufwärtskurslücken (402,44 USD zu 396,61 USD bzw. 370,24 USD zu 368,99 USD).

Tesla (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: LSEG, tradesignal²

