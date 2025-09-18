Trading-Chance Mc Cormick & Company: Günstige Chance

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht McCormick & Company?

McCormick & Company ist in der Lebensmittelindustrie tätig. Das Unternehmen ist bekannt für die Produktion von Gewürzen, Kräutern und anderen geschmacksgebenden Produkten. Darüber hinaus ist McCormick & Company in der Herstellung von Würzmitteln und speziellen Lebensmittelzutaten für die Gastronomie, für Haushalte sowie für Lebensmittelhersteller aktiv. Im Bereich der Gewürze und Kräuter bietet McCormick & Company eine breite Palette von Produkten an, die sowohl im Einzelhandel als auch in Großpackungen für die Lebensmittelindustrie und Gastronomie erhältlich sind. Die Produktlinien umfassen Einzelgewürze, Gewürzmischungen, Trockensuppen, Saucen und Marinaden. Ein weiterer Geschäftsbereich umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von Gewürzlösungen für Lebensmittelhersteller, wobei McCormick & Company individuelle Mischungen und Geschmacksprofile entsprechend den Anforderungen der Kunden erstellt.

Fundamentale Kennziffern und Bewertung

Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 22,9 ist die Aktie derzeit an der Börse günstiger bewertet, als im langfristigen Durchschnitt, der bei einem KGV von 23 lag. Mit einer Netto-Marge von über 11 Prozent zählt das Unternehmen mit Sitz in Hunt Vallye (Maryland) zu den robusteren Konzernen. Zudem sehen wir die Entwicklung des Gewinns ausgesprochen positiv. Seit 2015, als man 1,56 Dollar je Aktie verdiente, konnte der Profit auf nunmehr 2,88 Dollar gesteigert werden. Bis 2028 soll das Ergebnis auf 4,01 Dollar verbessert werden. Den Operativen Cashflow will man im gleichen Zeitraum laut Unternehmensprognose von derzeit 2,9 auf 4,6 Dollar je Anteilsschein ebenfalls deutlich erhöhen.

Konsolidierungs-Formation vor Auflösung?

Wie für Dividenden-Aristokraten standesgemäß hat auch die Aktie von McCormick & Company eine enorme Kurs-Rallye auf das New Yorker Börsenparkett legen können. Von einem Pennystock-Niveau in der ersten Hälfte der 80er-Jahre schossen die Notierungen bis März 2022 gar auf 107,35 Dollar empor. Es folgte dann eine große Konsolidierung, die sich im Chart als „Flagge“ darstellt. Die Konsolidierung erscheint weit fortgeschritten und die Formation unmittelbar vor der Auflösung.

Horizontale Widerstände sind für 86, 94, 105,5, sowie 107,35 Dollar auszumachen. Ihnen gegenüber stehen Supports horizontaler Natur bei 59,13 und 56,11 US-Dollar. Der Aufwärtstrend verläuft derzeit bei 65 Dollar. Die obere Begrenzungslinie der Flagge befindet sich gegenwärtig bei 82 Dollar und stellt einen weiteren (leichten) Widerstand dar. Gelingt eine positive (nach oben) Auflösung der Formation, so ergibt sich ein nächstes Etappenziel bei 110-115 Dollar.

Fazit:

Wie Sie aus unseren vorherigen Trading-Chancen und den darin vorgestellten Dividenden-Aristokraten wissen, kaufen wir diese Klasse-Aktien in regelmäßigen Abständen wieder und wieder. Es ist quasi eine Art selbst gemanageter Sparplan. Insofern spielt das Timing eine untergeordnete Rolle bzw. ist uns nicht wichtig. Dennoch haben wir bei dem heute vorgestellten Titel tatsächlich auch eine speziell jetzt spannende Ausgangssituation, da der Kurs an der Aufwärtstrendlinie liegt und wir uns in der Spitze der Flagge bzw. des Wimpels befinden. Fundamental ist das Unternehmen ausgezeichnet aufgestellt, so dass einem Engagement nichts im Wege steht. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf McCormick & Company

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 43,21 USD. Bei einem aktuellen Preis von 66,81 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,73. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG1MBO.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 105,5 und 107,35 USD

Unterstützungen: 56,11 und 59,13 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf McCormick & Company

Basiswert McCormick & Company WKN PG1MB0 ISIN DE000PG1MB02 Basispreis 43,21 USD K.O.-Schwelle 43,21 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,73 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

