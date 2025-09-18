Verkehrsministerium: Für Fernstraßen fehlen bis 2029 knapp 15 Mrd Euro

Berlin (Reuters) - Für Fernstraßen fehlen in Deutschland in den nächsten Jahren zusammen knapp 15 Milliarden Euro.

Eine Sprecherin des CDU-geführten Bundesverkehrsministeriums teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, die Lücke im Zeitraum 2026 bis 2029 liege bei 14,875 Milliarden Euro. "Die Frage der Finanzierbarkeit von Projekten ist abhängig vom Bundeshaushalt 2026. Dieser befindet sich noch im parlamentarischen Verfahren."

Nächste Woche wird der Etatentwurf der schwarz-roten Koalition für 2026 im Bundestag beraten. Beschlossen werden soll er dort Ende November.

"Bild" hatte zuerst über die fehlenden Gelder für Unterhalt, Bau und Planung berichtet, obwohl die Koalition gerade einen 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur einrichtet. Bei der Bundesstraßen klafft der Zeitung zufolge eine Lücke von 6,2 Milliarden Euro, bei Autobahnen von 5,7 Milliarden. Für Planungskosten fehlen 2,6 Milliarden Euro.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)