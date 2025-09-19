Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Porsche und Volkswagen fallen nachbörslich - Prognose gesenkt

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Porsche AG , die ihres Mutterkonzerns Volkswagen und auch die Papiere der Dachgesellschaft Porsche SE sind am Freitag nach Börsenschluss unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für den Sportwagenbauer um 2,9 abwärts, während die VW-Anteilsscheine um 1,9 Prozent fielen. Die Aktien der Porsche SE büßten 0,9 Prozent ein. Alle drei im Dax notieren Unternehmen hatten zuvor ihre Prognosen gesenkt.

Porsche geht angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Unter anderem, weil Verbrenner länger im Programm gehalten werden sollen als bisher gedacht, fallen weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an. Daraufhin kappten auch Volkswagen und die Porsche SE ihre Gewinnerwartungen. Am Montag steigt die Aktie der Porsche AG unabhängig davon in den MDax ab, wie bereits seit Anfang des Monats bekannt ist./niw/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)
D
DAX

