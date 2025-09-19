Hilfsorganisationen beklagen dramatische Folgen von Trumps Kürzungen von Hilfsgeldern

New York (Reuters) - Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, hat die Weltgemeinschaft vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der kommenden Woche zum Widerstand gegen einen "anhaltenden Angriff" auf die Werte und Finanzen der UN aufgerufen.

Es sei ein wirklich hartes Jahr gewesen, sagte Fletcher am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er gehe davon aus, dass die Arbeit der UN-Hilfsorganisation weiter unterstützt werde. "Ich glaube nicht, dass es nur wegen der Ergebnisse einiger Wahlen weniger Unterstützung für Güte, Mitgefühl und weltweite Solidarität gibt." Die humanitären Helfer der UN könnten jedoch nicht darauf warten, dass die USA ihre Finanzierung wieder aufnähmen. Die UN müsse den Staats- und Regierungschefs zeigen, wie sie Leben retten und zur Beendigung von Konflikten beitragen könne.

Die USA hatten ihre humanitären Hilfszahlungen nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar drastisch gekürzt, das diese nicht mit der "America First"-Außenpolitik im Einklang stünden. David Miliband, Leiter der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC), sagte Reuters, mehr als zwei Millionen Menschen hätten Dienstleistungen wie Bildung in Afghanistan oder die Gesundheitsversorgung für sudanesische Flüchtlinge verloren, seitdem die US-Regierung mehr als drei Viertel ihrer Zuschüsse an seine Organisation gekürzt habe. Europa sei dabei, die von den USA hinterlassene Lücke zu füllen, aber andere müssten dies ebenfalls tun. Im vergangenen Jahr sind nach UN-Daten fast 400 humanitäre Helfer der UN getötet worden, mehr als jemals zuvor seit dem Beginn der UN-Aufzeichnungen 1997.

