Weltbekannter Blood Transfusion Congress findet 2028 in Yokohama statt

Der International Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT 2028) findet vom 4. bis 8. Juni 2028 in Yokohama statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der ISBT und der Japan Society of Transfusion Medicine and Cell Therapy (JSTMCT) organisiert und kehrt damit nach 19 Jahren nach Japan zurück, nachdem zuvor bereits drei internationale Kongresse (1960, 1996) und regionale Kongresse (2009) in diesem Land stattgefunden hatten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919932270/de/

YOKOHAMA JAPAN'S FIRST PORT OF CALL

In Zusammenarbeit mit der Stadt Yokohama und der Japan National Tourism Organization (JNTO) unterstützten das Yokohama City Visitors Bureau (YCVB) und PACIFICO Yokohama die erfolgreiche Bewerbung der JSTMCT um die Ausrichtung der ISBT 2028. Die Entscheidung ist ein Beweis für Japans fortschrittliche Forschungskapazitäten, die gute Erreichbarkeit und die robuste Unterstützungsinfrastruktur von Yokohama sowie den hervorragenden Ruf von PACIFICO Yokohama als Veranstaltungsort für internationale Konferenzen.

Kommentar von Professor Masahiro Satake, Vorsitzender der ISBT2028 (Seniorberater, Japanisches Rotes Kreuz) Ich freue mich sehr, dass Yokohama als Austragungsort für die ISBT 2028 ausgewählt wurde. Dank der hervorragenden nationalen und internationalen Verkehrsanbindung und der außergewöhnlichen Infrastruktur für die Ausrichtung internationaler Konferenzen bin ich überzeugt, dass die Teilnehmer ihren Aufenthalt in Yokohama als äußerst lohnenswert empfinden werden. Die ISBT ist weithin als führende Autorität in der Transfusionsmedizin anerkannt und hat sich der Förderung von Fortschritten in der Transfusionswissenschaft und der Verbesserung globaler Praxisstandards verschrieben. Mit der Zusammenarbeit und Unterstützung aller Beteiligten setze ich mich dafür ein, dass die ISBT 2028 zu einer produktiven und wirkungsvollen Veranstaltung wird.

Veranstaltungsdetails Veranstaltungsname: The 2028 International Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT 2028)

Datum: Sonntag, 4. Juni bis Donnerstag, 8. Juni 2028

Veranstaltungsort: PACIFICO Yokohama

Erwartete Teilnehmerzahl: 4.500 Teilnehmer vor Ort (darunter etwa 3.500 aus dem Ausland)

Veranstalter: International Society of Blood Transfusion (ISBT)

https://www.isbtweb.org

Die ISBT2028 wird Fachleute aus dem Bereich der Transfusionsmedizin aus aller Welt in Yokohama zusammenbringen. Um eine Brücke zwischen dem Konferenzprogramm und der lokalen Gemeinschaft zu schlagen, werden parallel zum Kongress auch Veranstaltungen zum Thema Bluttransfusionen für die lokale Bevölkerung angeboten.

Über das Yokohama City Visitors Bureau: Die Aufgabe des Yokohama City Visitors Bureau (YCVB) besteht darin, die vielfältigen Ressourcen der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa zu nutzen, um die Region als ideales Reiseziel für Touristen und internationale Kongresse zu fördern. Auf diese Weise trägt das YCVB zur Wiederbelebung der Stadt Yokohama und ihrer Umgebung sowie zur Förderung ihrer Globalisierung bei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919932270/de/

Yuki Hori

Manager, Business Events Team

Yokohama City Visitors Bureau

E-Mail: mice@ycvb.or.jp