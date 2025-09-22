Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Pfizer-Offerte lässt Metsera steigen - Pfizer auch im Plus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Interesse des Pharmariesen Pfizer an der Biotechfirma Metsera hat deren Aktien am Montag um 63 Prozent auf rund 54 US-Dollar nach oben katapultiert. Die Pfizer-Titel zogen um 2,5 Prozent an.

Pfizer will mit der milliardenschweren Übernahme von Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des Konzerns seit zwei Jahren. Pfizer bietet nach eigenen Angaben für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen./gl/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pfizer
Metsera

Das könnte dich auch interessieren

"FT": Abnehm-Spezialist Metsera im Fokus
Pfizer steht vor milliardenschwerer Übernahmeheute, 07:45 Uhr · Reuters
Pfizer steht vor milliardenschwerer Übernahme
Studiendaten stützen
Novo Nordisk mit Kurssprung18. Sept. · dpa-AFX
Novo Nordisk mit Kurssprung
Aktien New York Ausblick
US-Börsen dürften schwächer in die Woche startenheute, 14:46 Uhr · dpa-AFX
US-Börsen dürften schwächer in die Woche starten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden