EQS-AFR: Boerse Stuttgart Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Boerse Stuttgart Commodities GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Boerse Stuttgart Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2025 / 09:08 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Hiermit gibt die Boerse Stuttgart Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025

Ort:

http://www.euwax-gold.de/financial-reports

