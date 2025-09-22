Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren - Aktie zieht an

Paukenschlag in der KI-Branche: Nvidia als wertvollster Börsenkonzern hat angekündigt, in großem Stil in den Anbieter OpenAI zu investieren. Das berichteten US-Börsenmedien unter Verweis auf eine gemeinsame Mitteilung der Konzerne übereinstimmend.

Bis zu 100 Milliarden US-Dollar will Nvidia dazu in den Anbieter des beliebten KI-Modells GPT stecken. Das Kapital soll zum Aufbau von Datenzentren dienen, um den immer größeren Hunger der Modelle nach Rechenkraft zu decken.

Nvidias Aktie reagierte positiv auf die Nachricht. In einem moderat stärkeren Markt zog das Papier um rund 3,8 Prozent an.