Werbung ausblenden
KI-Anbieter und Chipkonzern

Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren - Aktie zieht an

onvista · Uhr
KI
Artikel teilen:
Quelle: Ascannio/Shutterstock.com

Paukenschlag in der KI-Branche: Nvidia als wertvollster Börsenkonzern hat angekündigt, in großem Stil in den Anbieter OpenAI zu investieren. Das berichteten US-Börsenmedien unter Verweis auf eine gemeinsame Mitteilung der Konzerne übereinstimmend.

Bis zu 100 Milliarden US-Dollar will Nvidia dazu in den Anbieter des beliebten KI-Modells GPT stecken. Das Kapital soll zum Aufbau von Datenzentren dienen, um den immer größeren Hunger der Modelle nach Rechenkraft zu decken.

Nvidias Aktie reagierte positiv auf die Nachricht. In einem moderat stärkeren Markt zog das Papier um rund 3,8 Prozent an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia

Das könnte dich auch interessieren

Aixtron, Süss und PVA
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blickheute, 10:30 Uhr · dpa-AFX
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blick
Aktie vorbörslich im Minus
Bericht über neue Probleme mit Behörden in China setzt Nvidia zu17. Sept. · Reuters
Bericht über neue Probleme mit Behörden in China setzt Nvidia zu
Börse am Morgen 22.09.2025
Dax im Minus – herbe Verluste bei VW und Porscheheute, 09:52 Uhr · onvista
Dax im Minus – herbe Verluste bei VW und Porsche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden