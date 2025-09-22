EQS-AFR: learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.09.2025 / 13:09 CET/CEST
Hiermit gibt die learnd SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://ir.learnd.eu/publications/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://ir.learnd.eu/publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:learnd SE
5, Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet:https://learnd.co.uk/
