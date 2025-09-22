EQS-AFR: learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: learnd SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2025 / 13:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die learnd SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://ir.learnd.eu/publications/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://ir.learnd.eu/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: learnd SE 5, Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Internet: https://learnd.co.uk/

