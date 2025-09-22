EQS-AFR: learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
learnd SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.09.2025 / 13:09 CET/CEST
Hiermit gibt die learnd SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://ir.learnd.eu/publications/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://ir.learnd.eu/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|5, Heienhaff
|1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|https://learnd.co.uk/
2201458 22.09.2025 CET/CEST