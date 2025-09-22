EQS-News: Hach führt die EZ sc-Serie von Online-Analysatoren ein: Eine intelligentere und einfachere Methode zur Überwachung der Wasserqualität

EQS-News: Hach / Schlagwort(e): Produkteinführung

Hach führt die EZ sc-Serie von Online-Analysatoren ein: Eine intelligentere und einfachere Methode zur Überwachung der Wasserqualität



22.09.2025 / 16:55 CET/CEST

LOVELAND, Colorado, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Hach, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wasserqualitätsanalyse, hat heute die neue EZ sc-Serie von Online-Analysegeräten auf den Markt gebracht, eine Erweiterung des bestehenden EZ-Serien-PPortfolios. Die neue EZ sc-Serie wurde als Reaktion auf wertvolles Kundenfeedback und sich entwickelnde Markttrends entwickelt, um jeden Schritt der Wasserqualitätsüberwachung zu vereinfachen. Geführte Arbeitsabläufe leiten die Bediener sicher durch die Einrichtung und Wartung, Fernwarnungen sorgen dafür, dass sie wichtige Aktualisierungen sofort zur Hand haben, und Reagenzienzähler halten die Leistung auf Kurs – so können Teams Ausfallzeiten vermeiden und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Die EZ sc-Serie deckt organische Stoffe, Nährstoffe, Spurenmetalle und anorganische Stoffe ab und bietet eine umfassende Prozessüberwachung. Die neue Funktion zur Entnahme von Proben sorgt für mehr Sicherheit und gewährleistet, dass die Ergebnisse zwischen Labor- und Prozessmessungen konsistent bleiben. Mit ihrem großen Messbereich und der Multi-Stream-Funktionalität macht die EZ sc-Serie die Überwachung der Wasserqualität einfacher und zuverlässiger. Durch die Konsolidierung der Funktionsoptionen konnte Hach die Anzahl der Produktvarianten, aus denen die Kunden wählen müssen, um 80 % reduzieren und so die Konfiguration vereinfachen, sodass die Anwender schnell und sicher die richtige Lösung auswählen können.

„Jede Anlage ist anders, und die Betreiber brauchen Werkzeuge, die sich an ihre individuellen Herausforderungen anpassen lassen", so Nicole Puhl, VP Product & Strategy bei Hach. „Mit der EZ sc-Serie haben wir ein Online-Analysegerät entwickelt, das eine Vielzahl von Parametern misst und sich leicht in bestehende Systeme integrieren lässt – und das bei einfachster Bedienung. Es geht darum, unseren Kunden Flexibilität zu bieten, ohne die Komplexität zu erhöhen, sodass sie den sich ständig verändernden Anforderungen immer einen Schritt voraus sein können."

Die wichtigsten Vorteile des Online-Analysegeräts der EZ sc-Serie:

Verbesserte Leistung: Überwachen Sie bis zu 31 Parameter mit bewährter Genauigkeit und Präzision.





Überwachen Sie bis zu 31 Parameter mit bewährter Genauigkeit und Präzision. Design, bei dem der Bediener im Mittelpunkt steht Benutzeroberfläche in 24 Sprachen und Schritt-für-Schritt-Arbeitsabläufe erleichtern die Arbeit in jeder Umgebung.





Benutzeroberfläche in 24 Sprachen und Schritt-für-Schritt-Arbeitsabläufe erleichtern die Arbeit in jeder Umgebung. Einfachere Integration: Unterstützt analoge und digitale Ausgänge für eine einfachere Systemintegration.





Unterstützt analoge und digitale Ausgänge für eine einfachere Systemintegration. Intelligente Alarme: Reagenzienzähler und Fernwarnungen sparen Zeit und vereinfachen die laufende Wartung.





Reagenzienzähler und Fernwarnungen sparen Zeit und vereinfachen die laufende Wartung. End-to-End-Support und -Service: Von der routinemäßigen Wartung bis hin zu dringenden Reparaturen bietet unser Expertenteam einen reaktionsschnellen, zuverlässigen Service, der den Kunden Sicherheit und Schutz bietet.

Das Online-Analysegerät der EZ sc-Serie spiegelt das kontinuierliche Engagement von Hach für Innovationen wider, die die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen, die Infrastruktur schützen und die Wasserqualität weltweit verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter http://bit.ly/41ZU005.

Informationen zu Hach

Hach, ein weltweit tätiges Unternehmen für Wasseranalyse und Innovation, entwickelt zuverlässige, präzise Instrumente und Chemikalien, welche die Wasserqualität für Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen. Hach verbessert die Wasseranalyse durch Produkte, die unserer Kundschaft Lösungen für verschiedene Branchen wie Kommunal-, Lebensmittel-, Energie- und Produktionswirtschaft bieten. Hach ist ein operatives Unternehmen von Veralto, das seit Oktober 2023 an der Börse notiert ist. Hach bietet ein breites Portfolio an Wasseranalyse- und differenzierten Wasseraufbereitungslösungen, welche die Qualität der wichtigsten Ressource unserer Welt sicherstellen. Besuchen Sie www.Hach.com, um mehr zu erfahren.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2776893/Hach_EZ_sc_Series_social.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1294889/Hach_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hach-fuhrt-die-ez-sc-serie-von-online-analysatoren-ein-eine-intelligentere-und-einfachere-methode-zur-uberwachung-der-wasserqualitat-302563079.html