Werbung ausblenden

INDEX-MONITOR: Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals sind seit diesem Montag Mitglieder im britischen Leitindex FTSE 100 . Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Indexanbieter FTSE Russell Anfang September mitgeteilt hatte. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas/stk/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
F
FTSE 100
Burberry Group
METLEN ENERGY & METALS
Metlen Energy & Metals PLC
BURBERRY GROUP ADR/
Taylor Wimpey
Unite Group

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street in Rekordnähe mit leichtem Plus erwartet19. Sept. · dpa-AFX
Wall Street in Rekordnähe mit leichtem Plus erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden