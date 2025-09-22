Merz kündigt Neustrukturierung der deutschen Investitionswerbung an

Berlin (Reuters) - Mit der Ernennung eines persönlichen Beauftragten für ausländische Investitionen verbindet Kanzler Friedrich Merz auch eine Neuaufstellung der gesamten deutschen Investitionsförderung.

Der frühere Commerzbank-Chef Martin Blessing solle auch Aufsichtsratsvorsitzender der GTAI (German Trade and Invest) werden, sagte Merz am Montag in Berlin. Die GTAI werde umstrukturiert. Das Verkehrsministerium plane sogenannte PPP-Projekte, um privates Geld für den Ausbau der Infrastruktur aufzutreiben. "Da gibt es ein großes Interesse, in die deutsche Infrastruktur zu investieren", fügte der Kanzler mit Blick auf ausländische Investoren hinzu. "Das können also auch Gemeinschaftsprojekte der öffentlichen Hand und der privaten Investoren sein." Zudem wolle man den Kontakt mittelständischer Unternehmen mit ausländischen Investoren verstärken.

