Überdurchschnittliche Ernte: Knapp ein Drittel mehr Kirschen als im Vorjahr

Berlin (Reuters) - Die Kirschenernte in Deutschland ist dieses Jahr überdurchschnittlich gut ausgefallen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag nach endgültigen Schätzungen mitteilte, wurden insgesamt 47.100 Tonnen Kirschen geerntet. Davon entfielen 79 Prozent auf Süß- und 21 Prozent auf Sauerkirschen. Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024 von 45.200 Tonnen fiel die Ausbeute 2025 um 4,2 Prozent höher aus. Verglichen mit der deutlich unterdurchschnittlichen Gesamterntemenge von 35.400 Tonnen aus dem Vorjahr gab es etwa 11.700 Tonnen oder ein Drittel (+33,1 Prozent) mehr Kirschen.

