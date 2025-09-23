EQS-News: SdK: Anleihegläubiger der LR Health & Beauty SE Anleihe (WKN A3513A, ISIN NO0013149658) bilden Ad Hoc Gruppe für Verhandlungen mit der Gesellschaft

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK: Anleihegläubiger der LR Health & Beauty SE Anleihe (WKN A3513A, ISIN NO0013149658) bilden Ad Hoc Gruppe für Verhandlungen mit der Gesellschaft



23.09.2025 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SdK: Anleihegläubiger der LR Health & Beauty SE Anleihe (WKN A3513A, ISIN NO0013149658) bilden Ad Hoc Gruppe für Verhandlungen mit der Gesellschaft

Die LR Health & Beauty SE hat die Inhaber ihrer Anleihe 2024/2028 (WKN A3513A, ISIN NO0013149658) darüber informiert, dass der Vorstand beabsichtigt, mit den Gläubigern Gespräche über einen vorsorglichen Verzicht auf die Erfüllung des Leverage Covenants zum 30. September 2025 zu führen, da sich das operative Ergebnis der Gesellschaft schlechter als ursprünglich geplant entwickelt hat.

Nunmehr hat sich eine Gruppe größerer Anleihegläubiger (Ad Hoc Gruppe) gebildet, die ihre Interessen bündelt und – unterstützt von schwedischen und deutschen Rechtsanwälten – die Verhandlungen mit der Gesellschaft aufnehmen wird.

Um eine abgestimmte Vorgehensweise sicherzustellen und die Position der Anleihegläubiger zu stärken, werden betroffene Anleiheinhaber gebeten, sich bei der SdK (info@sdk.org) oder der Kanzlei DMR Legal (info@dmr.legal) zu melden.

München, 23. Septmeber 2025

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Implerstr. 24

81371 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org

Pressekontakt:

Dr. Marc Liebscher

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





