EQS-News: PAL Next AG: Erstes Halbjahr 2025 im Rahmen der Erwartungen

PAL Next AG: Erstes Halbjahr 2025 im Rahmen der Erwartungen München, 24. September 2025. Die PAL Next AG (Xetra-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die maßgeblich von einer intensivierten Produktion geprägt war. Aufgrund der planmäßigen Fertigstellung der Produktionen im zweiten Halbjahr lagen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 bei EUR 0,6 Mio. (H1 2024: EUR 1,2 Mio.). Die Gesamtleistung der Gruppe, einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge sowie Bestandsveränderungen aus in Entwicklung befindlichen Projekten, belief sich auf EUR 0,9 Mio. (H1 2024: EUR 1,5 Mio.). Das EBIT verbesserte sich trotz der geringeren Umsatzerlöse bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Kosten auf EUR -1,4 Mio. (H1 2024: EUR -2,2 Mio.). Beigetragen dazu hat die Fokussierung auf das Kerngeschäft sowie die konsequente Optimierung der Kostenstrukturen. So sank der Personalaufwand von EUR 1,2 Mio. auf EUR 0,9 Mio.

Ein wesentlicher Innovationstreiber innerhalb der PAL Next Gruppe bleibt die Tochtergesellschaft Storybook Studios, die im ersten Halbjahr 2025 entscheidende Fortschritte in der Entwicklung hybrider Produktionsweisen erzielt hat. Ziel ist es, eigene Workflows zu etablieren, die künstliche Intelligenz mit erzählerischer Kraft verbinden und so kommerziell verwertbare sowie skalierbare Projekte zu ermöglichen.

Nach der Produktions- und Postproduktionsphase im ersten Halbjahr stehen im weiteren Verlauf des Jahres bei PANTALEON Films mehrere Releases an: DER TIGER – Kinostart am 18. September 2025, Streaming auf Prime Video ab Jahresende, NO HIT WONDER – Tragikomödie mit Florian David Fitz und Nora Tschirner, Kinostart am 30. Oktober 2025, DAS LEBEN DER WÜNSCHE – Drama mit Matthias Schweighöfer, Kinostart am 13. November 2025 und ASBEST, Staffel 2 – Fortsetzung der Erfolgsserie für die ARD Mediathek, Ausstrahlung noch im zweiten Halbjahr 2025.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PAL Next AG: „Das erste Halbjahr 2025 verlief im Rahmen unserer Erwartungen. Wir konnten trotz eines produktionsbedingten Rückgangs der Umsatzerlöse die Ergebnisentwicklung durch eine konsequente Fokussierung auf unser Kerngeschäft und eine Optimierung der Kostenstrukturen verbessern. Mit vier sehr unterschiedlichen und hochkarätigen Veröffentlichungen im Kino und im Streaming präsentiert PANTALEON Films in diesem Jahr seine Produktions-Power. Hervorzuheben ist auch der Fortschritt unserer Tochtergesellschaft Storybook Studios, die im ersten Halbjahr 2025 weitere Innovationen im Bereich hybrider Produktionsmethoden unter Einsatz von KI erzielt hat.“



Umsatzprognose 2025 bestätigt – Ergebnisbandbreite leicht angepasst

Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2025 und auf Basis der aktuellen Projektplanung hat der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht angepasst. Demnach erwartet die PAL Next Gruppe weiterhin Umsatzerlöse von EUR 21 Mio. bis EUR 23 Mio. Die Gesamtleistung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge soll im Jahr 2025 bei mindestens EUR 24 Mio. liegen. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nun von einer Bandbreite zwischen TEUR -500 und TEUR +200 aus (zuvor: TEUR -300 bis TEUR +200).

Der Halbjahresbericht 2025 der PAL Next AG ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar unter www.pal-next.com.



Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL NextAG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.



PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

