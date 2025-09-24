Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.2025

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American Battery TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
AmmPowerBericht Geschäftsjahr 2025
ARGO GRAPHENE SOLUTIONSBericht 3. Quartal 2025
Bitcoin GroupBericht 2. Quartal 2025
CintasBericht 1. Quartal 2026
Commerce ResourcesBericht 3. Quartal 2025
Dynamite BlockchainBericht 2. Quartal 2026
Hannan MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
JD Sports FashionBericht 2. Quartal 2026
Klondike SilverBericht Geschäftsjahr 2025
MFE MediaForEurope ABericht 2. Quartal 2025
NeometalsBericht Geschäftsjahr 2025
Patterson MetalsBericht 3. Quartal 2025
UNICO SILVER LTD.Bericht Geschäftsjahr 2025
Uranium EnergyBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uranium Energy
Bitcoin Group
Cintas
MFE MediaForEurope A
American Battery Technology
ARGO GRAPHENE SOLUTIONS
Neometals
Commerce Resources
AmmPower
Hannan Metals
Patterson Metals
UNICO SILVER LTD.
Dynamite Blockchain
Klondike Silver
JD Sports Fashion

