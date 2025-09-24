Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|American Battery Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AmmPower
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ARGO GRAPHENE SOLUTIONS
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bitcoin Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Cintas
|Bericht 1. Quartal 2026
|Commerce Resources
|Bericht 3. Quartal 2025
|Dynamite Blockchain
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hannan Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|JD Sports Fashion
|Bericht 2. Quartal 2026
|Klondike Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MFE MediaForEurope A
|Bericht 2. Quartal 2025
|Neometals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Patterson Metals
|Bericht 3. Quartal 2025
|UNICO SILVER LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Uranium Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
