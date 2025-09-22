Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Atrys Health
|Bericht 2. Quartal 2025
|BIOPHARMA CREDIT DL -,01
|Bericht 2. Quartal 2025
|Boab Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CREO MEDICAL GRP LS-,001
|Bericht 2. Quartal 2025
|ELIXIRR INTL LS -,00005
|Bericht 2. Quartal 2025
|ENNIS INC. DL 2,50
|Bericht 2. Quartal 2026
|Exail Technologies
|Bericht 2. Quartal 2025
|Genfit S.A.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Jumbo
|Bericht 2. Quartal 2025
|Lepidico
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mynaric (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Omega Pacific Resources
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sigma Healthcare
|Bericht 2. Quartal 2026
|Streamwide
|Bericht 2. Quartal 2025
|Wilmington PLC
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
