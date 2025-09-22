Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Atrys HealthBericht 2. Quartal 2025
BIOPHARMA CREDIT DL -,01Bericht 2. Quartal 2025
Boab MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
CREO MEDICAL GRP LS-,001Bericht 2. Quartal 2025
ELIXIRR INTL LS -,00005Bericht 2. Quartal 2025
ENNIS INC. DL 2,50Bericht 2. Quartal 2026
Exail TechnologiesBericht 2. Quartal 2025
Genfit S.A.Bericht 2. Quartal 2025
JumboBericht 2. Quartal 2025
LepidicoBericht Geschäftsjahr 2025
Mynaric (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
Omega Pacific ResourcesBericht 3. Quartal 2025
Sigma HealthcareBericht 2. Quartal 2026
StreamwideBericht 2. Quartal 2025
Wilmington PLCBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Exail Technologies
Jumbo
Mynaric (ADR)
Sigma Healthcare
Boab Metals
Genfit S.A.
Streamwide
Lepidico
Omega Pacific Resources
BIOPHARMA CREDIT DL -,01
ELIXIRR INTL LS -,00005
ENNIS INC. DL 2,50
Wilmington PLC
CREO MEDICAL GRP LS-,001
Atrys Health

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.09.202519. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.202518. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.202517. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.202516. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden